Сначала деньги: Кремль выставил Беларуси миллионный счет

Переговоры о поставках российского газа в Беларусь в 2021 году “Газпром” намерен продолжать только после урегулирования вопроса с долгом, который составляет уже более 165 млн долларов.

Такое заявление председателя правления “Газпрома” Алексея Миллера цитируют российские СМИ.

По его словам, в пятницу, 29 мая министру энергетики Беларуси Виктору Каранкевичу было направлено соответствующее уведомление.

“Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года”, – подчеркнул Миллер.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмущался тем, что газ из России его страна получает по более высоким ценам, чем Германия. Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Беларусь должна будет стать частью России.

Как сообщал “источник”, между Беларусью и Россией в последнее время наблюдается все больше противоречий, глава государства Александр Лукашенко идет на обострение отношений.