Нардеп Кучеренко назвал действия членов НКРЭКУ причиной проблем энергорынка

Действия членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, являются причиной энергетического кризиса и задолженности на энергорынке в несколько миллиардов.

Об этом написал народный депутат, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в Facebook, передает “Обозреватель”.

“Практически все проблемы энергорынка, долги перед “Энергоатомом”, безумные спекуляции и заработки “барыг” связаны с именем члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко. Он является автором и организатором принятия Правил работы энергорынка, благодаря которым загоняется в долги “Энергоатом” и наживаются “барыги”. С его именем связана бесконтрольная выдача “Укрэнерго” технических условий на присоединение ненужных “солнечных станций”, за что теперь будем платить мы с вами”, – написал Кучеренко.

Он отметил, что назначение Коваленко членом НКРЭКУ лоббировал глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, а близкие к нему компании, благодаря введенным регулятором новым Правилам работы энергорынка, заработали на “торговле воздухом”.

“Держится он на должности благодаря одному депутату Г., который больше всех кричит об энергетическом кризисе, который ее и создал, и который заработал на ней огромные суммы за 5 месяцев”, – написал Кучеренко.

Депутат напомнил, что неоднократно обращался в полицию о злоупотреблениях на рынке электроэнергии, однако они на обращение не реагируют.

“Меня удивляет позиция СБУ, которая знает о схемах, но продолжает гоняться за мелким бизнесом. Все обращения написаны, документы добавлены. Остается маленький вопрос – способны ли правоохранители на это соответственно отреагировать”, – написал Кучеренко.

Ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что НКРЭКУ искусственно занижает цену на электроэнергию в интересах крупных промышленных потребителей, что приводит к миллиардным убыткам участников энергорынка.

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии “Укрзалізниці”, на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схеме называли главу парламентского комитета по энергетике Геруса, член НКРЭКУ Коваленко. Суть схемы заключалась в том, что КП “Киевтеплоэнерго” продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-час коммерческим фирмам, которые, перепродавая ее друг другу, поставляли ток “Укрзализнице” по цене 1,69 грн кВт-час., то есть государство теряло 38 коп на каждом киловатт-часе. Указанная схема действовала в течение первого квартала 2020 года.