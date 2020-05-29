“Перевозчик” в Бровары: масштабную перестрелку маршрутчиков сравнили с легендарными боевиками, лучшие фотожабы

В сети высмеяли конфликт со стрельбой перевозчиков в городе Бровары Киевской области.

Фотожабы разместили в интернете.

Также в соцсети разметили веселое видео.

Бровари 2021. Зграї диких маршрутчиків збилися в клани і ведуть війну за ресурс пассажиропотоків. pic.twitter.com/ugZHICFRXU — Пан Євген (@zhekas) May 29, 2020

Напомним, утром в пятницу, 29 мая, в Броварах на улице Олимпийской произошел инцидент в стиле 90-х годов – десятки молодых людей напали на место стоянки одной из маршруток. Там произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками.

На инцидент отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, перестрелка – результат коррупции в области определения квот перевозчиков.

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал об ошибке власти, которая привела к такому инциденту.

Общее число задержанных по данному делу достигло 21.

Подробнее о ситуации читайте в материале “источника”: Война под Киевом: все подробности разборок маршрутчиков в Броварах.