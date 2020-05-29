Украина возвращается в 90-е? Онлайн трансляция “Свободы слова” Савика Шустера

В пятницу, 29 мая, в ток-шоу “Свобода слова” журналиста Савика Шустера гости программы будут обсуждать последние криминальные происшествия в Украине с применением огнестрельного оружия, издевательства полицейских и другие события в стиле “бурных девяностых”.

Онлайн трансляция доступна на “источнике”.

В прямом эфире гости “Свободы” поговорят о том, будут ли наказаны полицейские за преступление в Кагарлыке, почему житомирский стрелок убил семь человек, а также затронут тему разборок между перевозчиками в Броварах. Еще одной темой станет новая программа правительства и ее способность изменить жизнь украинцев.

Среди гостей передачи: премьер-министр Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Украины Марина Лазебная и другие.

Трансляция начнется в 21:00

Как ранее сообщал “источник”, в городе Бровары вооруженные люди напали на место стоянки одной из маршруток. Позже стало известно, что таким образом между собой воюют перевозчики.