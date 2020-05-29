Маша Ефросинина рассказала, почему помирилась с мужем после расставания на год

Маша Ефросинина в откровенном интервью Рамине Эсхакзай рассказала, как они с мужем преодолели семейный кризис, из-за которого расстались на год. 41-летняя телеведущая призналась, что добиться этого удалось благодаря работе над собой и качественному сексу.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина назвала секс самой важной частью в отношениях мужчины и женщины. При этом наслаждаться им на 100% она научилась после рождении дочери Наны, когда похудела до 58 кг и начала себе нравиться.

“Важно получать удовлетворение от своего тела. Очень многим женщинам мешают комплексы. Я стояла перед зеркалом в ванной, гладила плоский живот, тонкие ноги, и поняла, что я себя хочу. В ту ночь впервые испытала вагинальный оргазм. Я поняла, что это напрямую связано с телом – себе нравиться”, – призналась звезда.

В этом азарте первые несколько лет брака Маши и Тимура Хромаева прошли благополучно, но когда семья столкнулась с кризисом, поняла: нужно что-то делать. Хотя мать телеведущей советовала ей не принимать радикальных решений, они с мужем все же разъехались.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

“Приключилась удивительная штука, когда мы расстались. Мы стали дико друг по другу скучать. Все ждут от меня ответа – ну как это, быть в браке с одним и тем же мужчиной два раза, с промежутков в год? Да, у нас было много разговоров про все обиды, невысказанные штуки, плюс мы поменялись оба. Он занялся спортом, привел себя в порядок, я перестала чувствовать ментальную зависимость от мужчины. И физически стала скучать – по запахам, прикосновениям, по сексу, – рассказала Ефроинина. – Это было очень смешно, но когда мы решили встретиться, мы сразу переспали. Мы не выходили из номера в отеле три дня. Потом я сказала: “Подожди, мы же с тобой в разлуке”. Он сказал: “Хорошо”, и мы начали встречаться. Как в фильме “Любовь и голуби”. А потом поняли, что это насыщение нужно осознать, и вместе занялись кундалини йогой”.

Телезвезда уверяет, что после 30 и 40 лет секс становится лучше, но для этого нужно работать над собой.

“Во-первых мы оба выглядим так, как хотим. Тимур тоже потерял около 30 кг, и из пухлого мальчика с вьющимся хохолком стал конкретно моим сексотипом. Я люблю именно таких красивых просушенных мужчин со щетиной. Два разных мужа в одном лице, – говорит она. – Нужно не забрасывать себя, не говорить: “Да я ему такая нравлюсь”, “Да мне такие и нравятся”. Также любить друг друга – не значит не ссориться. Поэтому мы и ссоримся, и кричим. Главное – не молчать и не носить это все в себе”.

Третье, с чего началось воссоединение пары – осознание, что никто ничего никому не должен. “Я долго с этим смирялась. Двое людей могут быть вместе счастливы только тогда, когда им просто хочется быть друг с другом. Хочется быть с ним близкой, хочется с ним секса, хочется им дышать, хочется ему рассказать, послушать, что у него. Хочется для него что-то сделать, хочется от него что-то получить”, – объяснила Маша.