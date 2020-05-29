Планирует жить в Москве: появились скандальные подробности о переговорщице боевиков ДНР в Минске

“Омбудсмен ДНР” Дарья Морозова имеет гражданство РФ, а также “Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России” наградила ее медалью.

Фото соответствующих документов появились в социальных сетях.

Она является представителем так называемой ДНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ. В 2014 году получила звание “капитана” от ликвидированного главаря так называемой ДНР Александра Захарченко. Морозова также и “офицер” в звании “капитан” одного из специфических т.н. “силовых ведомств ДНР”.

“Ассоциации и ветеранские организации различных силовых ведомств РФ российские спецслужбы очень активно использовали во время оккупации Крыма и Донбасса, и на данный момент и дальше продолжают использовать в своих “гибридных” и разведывательных операциях и в других странах не только постсоветского пространства”, – пишут в Telegram-канале “Вольнодумец”.

“Поэтому Даша Морозова, как истинный гражданин и патриот России, планирует жить в Москве, где она уже обзавелась недвижимостью и всем другим нужным для счастливой жизни”, – пишут в сети.

Как сообщал “источник”, у главаря так называемой ДНР есть не только российский паспорт, но и регистрация в Ленинградской области.