Новый карантин: в Южной Корее произошла повторная вспышка коронавируса

В Южной Кореи новая вспышка коронавируса – власти ужесточают карантин после новой вспышки COVID-19, власти объявили о закрытии более 500 школ, работу прекратят музеи и театры.

Об этом сообщает CNN.

В общей сложности 838 школ по всей стране отложили открытие и продолжили занятия в Интернете.

Таким образом Корея пытается совладать с новыми случаями заражения. Вспышка коронавируса произошла в логистическом центре в Пучшконе в часе езды от столицы. Там заболели около 100 человек. Ранее около сотни зараженных было выявлено в самом Сеуле. На наличие коронавируса уже протестировали около 4 тыс. работников и посетителей логистического центра.

Парки, художественные галереи, музеи и театры в столичном регионе также закрылись для посещений до 14 июня. Все публичные мероприятия тоже будут отменены или отложены. В Министерстве здравоохранения призвали жителей воздержаться от выхода на улицу в течение следующих двух недель.

С начала пандемии в Южной Корее коронавирусом заразились 11,4 тыс. человек, большинство выздоровели, еще 269 скончались.

Как сообщал “источник”, ученые из Южной Кореи заявили, что коронавирусом COVID-19 нельзя заразиться повторно, соответственно у тех, кто им переболел, вырабатывается иммунитет.