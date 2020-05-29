Боец ВСУ на Донбассе спас товарищей от смертельного “подарка” боевиков: фото

Бдительный часовой уничтожил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой, который появился над позициями украинских бойцов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Фото подбитого трофея опубликованы на Facebook-странице 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Беспилотник противника заметил военнослужащий по имени Сергей, который стоял на посту.

“Сначала я услышал характерный звук, затем, собственно, увидел коптер. Доложил по рации и убедившись, что аппарат не наш, выстрелил. Он упал на дерево, запутался в ветвях”, – рассказал о происшествии часовой.

Когда подбитый беспилотник забирали с места падения, на нем было обнаружено взрывное устройство: тротиловую шашку и детонатор – старенький мобильный телефон.

Саперы обезвредили взрывчатку, сам квадрокоптер передан на экспертизу.

Как ранее сообщал “источник”, во вторник, 26 мая, российские боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ и убили одного украинского бойца.