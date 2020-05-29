Максим Галкин снова спародировал Путина. Теперь это видео удаляют из российских СМИ

Российский пародист Максим Галкин снова решил пошутить над президентом России Владимиром Путиным и записал пародию на его совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Судя по всему, видео, опубликованное в сети, понравилось не всем. Ведь вскоре его стали удалять со страниц российских СМИ.

Как пишет The Bell, ссылаясь на информацию личного источника, видео с пародией Галкина снимали по звонку чиновников. В числе изданий, которым пришлось удалить вирусный ролик, оказались “Московский комсомолец”, Lenta.ru, Gazeta.ru и другие (видео смотрите ниже).

На личной странице в Инстаграм Максим Галкин опубликовал 5-минутное видео с подписью “Счастливое время строгого режима прогулок”. В нем супруг певицы Аллы Пугачевой спародировал и президента РФ, и мэра Москвы, которые ранее провели онлайн-совещание и обсудили предложенные Собяниным правила прогулки в Москве по графику.

В частности, Собянин предложил россиянам “двигались строго по уложенному орнаменту плитки”, что и стало поводом для шуток в сети. Видео Максима Галкина лишь в Инстаграм собрало более 2 млн просмотров.

“Ну надо признать, что Собянин в исполнении Максима объясняет график более понятно, чем настоящий Собянин в реальной жизни. Налицо приукрашение образа чиновника”, – посмеялся в комментариях оппозиционер Алексей Навальный. “Это гениально”, – добавила журналистка Ксения Собчак.

Примечательно, что Путина артист пародирует не впервые. На это президент России даже однажды ответил: “Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно”, – цитирует его издание.