Люди остались без жилья: инвесторы требовали возобновить стройку трех столичных ЖК на митинге

В пятницу, 29 мая, в Киеве прошла акция инвесторов трех ЖК – “Эврика”, “Патриотика” и “Патриотика на озерах”, строительство которых было заморожено в 2018 году. Без жилья остались около 13 тысяч семей, которые заплатили за квартиры.

Фото и видео митинга были опубликованы в Facebook участниками акции.

Так, инвесторы пришли к Офису Президента Украины, затем – к зданию мэрии, провели митинг и флэшмоб. Также они объявили о намерении разбить палаточный городок под зданием администрации.

Инвесторы заявили, что годами ждут завершения строительства жилья, за которое заплатили и отметили, что строительство остановили в 2018-2019 годах без объяснений. Они потребовали, чтобы банк разблокировал строительство домов, а столичная власть не препятствовала стройке.

“Аркада на свою голову приобрела землю, которую кто-то решил отжать. Застройщик пытался действовать через инвесторов, которые оказались заложниками ситуации. Аркада остановила строительство домов, просила людей выходить на митинги. Состоялся суд, было принято законное решение, а застройщик все не строит. Подозреваю, что вопрос по земле не решен, поэтому и стоит строительство… Люди требуют достроить свое жилье. Инвесторы в нашей стране не защищены, хоть государство и получает долю с каждого квадратного метра”, – объяснил ситуацию один из инвесторов в комментарии “источнику”.

В КГГА по вопросу постройки ЖК прошла встреча с представителями банка, после которой чиновники заявили, что будут содействовать разработке стратегии по возобновлению строительства. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям с требованием вмешаться в ситуацию. Он заявил, что застройщик не выполнил основное требование властей для завершения строительства – не представил новый проект застройки ЖК градостроительному совету.

В то же время актив ЖК “Эврика” обратился к инвесторам, призвав их к проведению акций под Кабмином. Представители ЖК предлагают правительству создать рабочую группу при Министерстве развития громад и территорий для разработки плана по восстановлению строительства, потребовать у КНУ им. Шевченко (передавшего участки, где строятся ЖК) информацию о выполнении застройщиком условий договора и выяснения причин остановки работ.