Джастин Бибер выложил фото с матерным граффити на русском, но вряд ли знает, почему в сети такой ажиотаж

Канадский певец Джастин Бибер неожиданно отличился неоднозначным постом в своем Instagram. Музыкант поделился со своими подписчиками снимком, на котором сидит на покрытой граффити крыше и смотрит вдаль. И все бы ничего, если бы не огромная надпись.

За спиной исполнителя огромными буквами написано ругательное слово из пяти букв на русском языке. Не понятно, была ли это намеренная задумка Бибера, либо же фото получилось случайно. Тем не менее, фотография вызвала ажиотаж среди русскоговорящих фолловеров певца.

Фото: instagram.com/justinbieber

За короткое время публикация Джастина собрала 20 тысяч комментариев. При том, что предыдущие посты Бибера комментировали чуть больше двух тысяч пользователей соцсети.

“Как найти всех русских блогеров? Зайти в комменты к Биберу”, – шутят под постом. – “Джас, только не оборачивайся”, “Когда зашла в комы проверить, что россияне ничего не пропустили”, “Что, теперь у Джастина в комментах будет русский чат?”, “Перед тобой может быть целый мир, но за спиной всегда будет какая-нибудь бл*дь”.