В Киеве рассказали, когда собираются открывать пляжный сезон

Пляжный сезон в Киеве стартует, только когда температура воды поднимется до +18 градусов, но пока температура в реках и озерах значительно ниже.

Об этом сообщают на сайте КГГА.

После потепления и увеличения температуры воды в водоемах на столичный пляжах проведут лабораторные исследования поверхностных вод. Обследуют 14 пляжных зон в Киеве.

Напомним, что пляжи и зоны отдыха вошли в перечень общественных мест, на которые распространяется ослабление карантинных мероприятий с 1 июня. Однако сезон купания будет еще закрыт, о его открытии сообщат дополнительно.

Как ранее сообщал “источник”, в рамках ослабления карантинных мер в Украине с 1 июня 2020 года откроются фитнес-центры и бассейны.