Кто в Украине не готов выходить из карантина: названы области

По состоянию на пятницу, 29 мая, четыре области в Украине не готовы ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом, большинство из них — на западе страны.

Информацию о критериях готовности ко второму этапу карантина опубликовано на сайте Министерства здравоохранения.

Ослабление карантинных ограничений пока невозможно во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях из-за превышения нормы по количестве больных 100 тысяч населения. Кроме того, второй этап карантина не могут начать в Донецкой области, где низкий охват населения тестированием.

Напомним, что ослабление карантина предусматривает восстановление работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведение церковной службы (не более 1 человека на 10 м²).

Как ранее сообщал “источник”, в рамках ослабления карантина Чернобыльская зона отчуждения открывается для посещения, но с определенными ограничениями.