Динамика ухудшается: в одной из областей Украины приняли жесткое решение по карантину

Во Львовской области было принято решение продлить меры карантина до 1 июня. Это связано с негативной динамикой заболевания Covid-19.
Соответствующее решение было принято 29 мая во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
“О прекращении карантина или о его смягчении рано говорить. Динамика ухудшается. Все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами. Во Львове заболеваемость чрезвычайно высока”, – говорится в отчете комиссии.
Областные власти отмечают, что в первую очередь сейчас нужно сохранить здоровье и жизни людей, поэтому о выходе из карантина пока говорить не приходится.
Во время заседания напомнили, что с начала недели в области от осложнений вируса умерли 11 человек.
“Если анализировать показатели, то мы не входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина. За семь дней зафиксировано 362 случаев инфицирования”, – сказал директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.
Ранее “источник” сообщал, что за минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 429 людей.