Динамика ухудшается: в одной из областей Украины приняли жесткое решение по карантину

Во Львовской области было принято решение продлить меры карантина до 1 июня. Это связано с негативной динамикой заболевания Covid-19.

Соответствующее решение было принято 29 мая во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“О прекращении карантина или о его смягчении рано говорить. Динамика ухудшается. Все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами. Во Львове заболеваемость чрезвычайно высока”, – говорится в отчете комиссии.

Областные власти отмечают, что в первую очередь сейчас нужно сохранить здоровье и жизни людей, поэтому о выходе из карантина пока говорить не приходится.

Во время заседания напомнили, что с начала недели в области от осложнений вируса умерли 11 человек.

“Если анализировать показатели, то мы не входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина. За семь дней зафиксировано 362 случаев инфицирования”, – сказал директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Ранее “источник” сообщал, что за минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 429 людей.