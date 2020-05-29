С шашлыком и киевским тортом: герои шоу “Холостяк” рассказали, как отметили роспись

Герой реалити-шоу “Холостяк-9” Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова вступили в законный брак. Отметить полноценную свадьбу влюбленным не удалось из-за карантина, поэтому они просто расписались. Торжественную церемонию пара отложила на август.
После росписи Никита и Даша поехали к родителям, где скромно отпраздновали свой новый статус. “После росписи мы поехали отметить с близкими друзьями, а потом праздновали с моими родными – за киевским тортом и шашлычком”, – рассказала Квиткова в беседе с Viva!
Новоиспеченные супруги также рассказали, повлиял ли штамп в паспорте на их отношения.
“Если говорить с мужской стороны, то да, штамп влияет на то, что служит подтверждением твоих серьезных намерений, – говорит Никита. – Это подтверждение того, что ты берешь на себя ответственность за любимую и за вашу с ней семью”.
А Даша уверят, что после свадьбы ничего кардинально не меняется: “У меня такие же сильные чувства, мы все так же живем вместе, строим планы”.
Девушка также рассказала, что взяла фамилию мужа, теперь она – Вокулович (настоящая фамилия Добрынина).
“Теперь она официально моя, на моей фамилии, и мне это безумно приятно. Мы обсуждали это перед свадьбой и у нас не возникало никаких разногласий или сомнений”, – сказал Никита.
- Свадьба героев “Холостяка-9” назначена на 12 августа. Церемония будет тематической и пройдет на крыше многоэтажки. Другие подробности предстоящей свадьбы Никиты и Даши – читайте в нашем материале.
- 22 мая состоялся финал десятого сезона романтического реалити “Холостяк”. Главный герой сделал свой выбор и вручил кольцо Даше. Именно с ней Макс Михайлюк готов строить отношения вне проекта.