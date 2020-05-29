С шашлыком и киевским тортом: герои шоу “Холостяк” рассказали, как отметили роспись

Герой реалити-шоу “Холостяк-9” Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова вступили в законный брак. Отметить полноценную свадьбу влюбленным не удалось из-за карантина, поэтому они просто расписались. Торжественную церемонию пара отложила на август.

После росписи Никита и Даша поехали к родителям, где скромно отпраздновали свой новый статус. “После росписи мы поехали отметить с близкими друзьями, а потом праздновали с моими родными – за киевским тортом и шашлычком”, – рассказала Квиткова в беседе с Viva!

Фото: instagram.com/kvittkova

Новоиспеченные супруги также рассказали, повлиял ли штамп в паспорте на их отношения.

“Если говорить с мужской стороны, то да, штамп влияет на то, что служит подтверждением твоих серьезных намерений, – говорит Никита. – Это подтверждение того, что ты берешь на себя ответственность за любимую и за вашу с ней семью”.

А Даша уверят, что после свадьбы ничего кардинально не меняется: “У меня такие же сильные чувства, мы все так же живем вместе, строим планы”.

Девушка также рассказала, что взяла фамилию мужа, теперь она – Вокулович (настоящая фамилия Добрынина).

“Теперь она официально моя, на моей фамилии, и мне это безумно приятно. Мы обсуждали это перед свадьбой и у нас не возникало никаких разногласий или сомнений”, – сказал Никита.

Фото: instagram.com/kvittkova