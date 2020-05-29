Перед смертью пытали: появились подробности зверского убийства семейной пары под Одессой

Появились подробности убийства супружеской пары предпринимателей в селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом сообщает “Думская”.

Правоохранители связывают убийство с предпринимательской деятельностью, которой занимались жертвы. Скорее всего, их “заказали” конкуренты.

Ценности и деньги из дома похищены не были.

Известно, что погибли — мужчина 1973 года рождения по имени Сергей и женщина 1982 года рождения по имени Татьяна. Тела супругов нашли во дворе их частного дома.

У них огнестрельные и резаные раны: по всей видимости, перед жестоким убийством супружескую пару пытали.

Как сообщал “источник”, ранее появились новые подробности убийства подростком мужчины в Вышгороде Киевской области, который оказался бывшим бойцом батальона “Айдар” – Игорем Корниенко.