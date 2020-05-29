НАБУ должен провести расследование коррупции в “Укрзализныце” и НКРЭКУ – Наливайченко

Национальное антикоррупционное бюро должно провести расследование коррупции по поставкам тока “Укрзализныце”, к которым причастен председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус.

Об этом написал народный депутат Украины Валентин Наливайченко в Facebook, передает “Главком”.

“По обнародованной информации, близкие к нему (Андрею Герусу) посредники занимаются грабежом сразу двух государственных компаний -“Киевтеплоэнерго” и “Укрзализныци”. Фирмы-прокладки между этими двумя госпредприятиями получили около 321 млн грн только за три месяца перепродажи электроэнергии от одной конторы в другую”, – написал Наливайченко.

Депутат сообщил, что направил депутатские запросы и требует от силовиков провести основательное расследование обнародованных фактов коррупции.

“Герус, создатели прокладок, руководство “Укрзализныци” и министр инфраструктуры Криклий должны предстать перед судом!” – написал Наливайченко.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии “Укрзализныци”, на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных назывались председатель комитета ВРУ по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании “НЭК” Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП “Киевтеплоэнерго” продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, перепродавая ее друг другу поставляли ток “Укрзализныце” по цене 1,69 грн кВт-ч, т. е. государство теряло 38 копеек на каждом киловатт-часу. Схема действовала в течение первого квартала 2020 года.