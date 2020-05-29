В Попасной вода в некоторых колодцах не соответствует санитарным нормам: адреса

Попаснянское районное лабораторное отделение Лисичанского межрайонного филиала ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» согласно плану мониторинговых исследований провело лабораторные исследования воды питьевой в колодцах общего пользования г. Попасная на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По результатам лабораторных исследований:

на микробиологические показатели вода из колодцев по улицам:

– Бахмутская № 275,

– Заводская № 59,

не соответствует требованиям ГСанПиНа № 2.2.4.-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» по общим колиформам.

По результатам лабораторных исследований:

на санитарно-химические показатели вода из колодцев по улицам:

– Бахмутская № 275,

– Киевская № 47, № 84,

не соответствует санитарным нормативам ГСанПиНа № 2.2.4.-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» по общей жесткости .

Таким образом, граждан призывают обязательно кипятить воду для питьевых нужд из колодцев по улицам Бахмутская № 275, Заводская № 59, Киевская № 47, № 84.