Дроны устроили слежку за принцем Гарри и Меган Маркл – пришлось вызывать полицию

Принцу Гарри и Меган Маркл пришлось обратиться в полицию из-за дронов, летавших над их новым домом в Лос-Анджелесе. Пара опасалась, что такое вторжение может быть связано с террористической угрозой.

Близкий к семье источник рассказал The Daily Beast, что в мае по меньшей мере 5 беспилотников летали над их домом на высоте до 6 метров. Во время одного из этих инцидентов они отдыхали у бассейна с маленьким сыном Арчи.

Фото: instagram.com/sussexroyal

“Они видят, что эти дроны приближаются к ним, и предполагают, что ими управляют фотографы. Но они не могут просто принять это. Меган получала расистские угрозы смерти во время их свадьбы, потому угроза террора очень реальна, – сказал источник. – Представьте, если бы на их месте вы столкнулись с этим лицом к лицу, как бы вы себя чувствовали? Дроны гудят на высоте 6 метров над головой, когда вы пытаетесь играть с сыном”.

Дроны – не единственные нарушители частной жизни Меган и Гарри. Когда они выходят из дома, за ними часто следуют люди на автомобилях. Все это вынудило пару нанять отряд телохранителей. При этом они отрицают, что расходы на охрану покрывает отец Гарри, принц Чарльз. “Они не требуют особого отношения, – сказал друг Гарри и Меган. – Защита семьи – их главная забота”.