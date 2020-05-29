В Венгрии много заробитчан погибло в ДТП с грузовиком: фото

28 мая в Венгрии в результате страшного ДТП погибло пять заробитчан, которые ехали на работу из Будапешта на озеро Балатон.

Как пишут местные СМИ, страшная авария произошла в районе города Балатон.

В результате столкновения микроавтобуса с заробитчанами и грузовика, который перевозил кирпич, травмы также получили еще четыре человека. Все они доставлены в больницы с тяжелыми травмами.

Как говорят очевидцы событий, из микроавтобуса сразу после аварии доносились голоса травмированных людей, которые просили о помощи.

Отмечается, что в результате аварии также погиб и водитель микроавтобуса.

В салоне транспортного средства находились работники из Румынии. Погибшим было от 35 до 50 лет.

Напомним, что в четверг, 28 мая, в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудников полиции.