Никак не уедет домой: в сети разоблачили наглую девушку-попрошайку в метро Киева, видео

В Киеве, на станции метро Майдан Независимости, заметили наглую попрошайку, которая уже длительное время просит деньги, чтобы “уехать домой”.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

“Прикольно, что до сих пор находятся люди, которые жалеют бедную девушку, которая никак “не может уехать домой”. Увидите – передавайте привет”, – говорится в сообщении.

В сообществе обратили внимание, что правоохранители метрополитена не реагируют на девушку.

“Пусть попрошайничают, метро ж для этого и создано”, – пишут в сообществе.

Ранее “источник” сообщал, что в Запорожье молодая женщина просила милостыню, переодевшись пенсионеркой. Утром она приходила в магазин и под видом пожилой женщины просила у прохожих деньги, жалуясь на маленькую пенсию. Через некоторое время мошенница скрывалась за углом дома, переодевалась и шла делать покупки в магазин.