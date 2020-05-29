Вместо подвесного – металлический каркасный: как реконструируют мостовой переход в Кременной. ВИДЕО

Мостовой переход через реку Красная соединяет левую и правую часть Кременной. Местные жители ежедневно ходят по нему в больницу, на рынок и т.п. Его построили местные шахтеры еще в прошлом веке. Сейчас вместо старого, подвесного моста делают металлический, а в центре – беседка.

Об этом сообщается в сюжете ТРК “Донбасс онлайн”.

“После каждого паводка он (мост, – ред.) был в плохом состоянии, – рассказывает местный житель Юрий Олейников. – А после ремонта всегда шатался, оставались дырки, нельзя было нормально ходить/ездить. Я даже удивился (новому мосту – ред.). Приехал посмотреть, сфотографировать, какой он красивый. Этот мост городу нужен”.

Накануне в городе уже отремонтировали четыре подобных мостовых перехода. Именно на этот из городского бюджета выделили 280 тысяч гривен.

“В первую очередь были приняты решения относительно замены переходов к школам. А в этом году у нас дошла очередь к этому мостику, который соединяет между собой левобережную и правобережную части города. По этому мосту ходит много пешеходов. В районе моста приходят мероприятия, в частности Ивана Купала. Это очень значимое место для наших граждан”, – прокомментировала начальница отдела ЖКХ и градостроительства Кременского горсовета Ирина Китайгора.

На данный момент подрядчики устанавливают металлическую ограду. Вскоре доставят последние секции. Завершить работы планируют в июне.