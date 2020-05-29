Скандал вокруг застройщика “Аркада-строительство”: Кличко обратился к правоохранителям

Из-за недобросовестного застройщика “Аркада-строительство” люди не могут получить жилье, за которое заплатили. Правоохранители должны немедленно вмещаться в ситуацию.

Об этом во время онлайн пресс-конференции заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“Сегодня инвесторы застройщика “Аркада-строительство” пикетируют банк “Аркада”, Офис президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства”, – сказал он.

По словам Кличко, в столице возникают скандалы вокруг объектов незавершенного жилищного строительства, много жалоб поступает из-за невыполнения застройщиком “Аркада-строительство” обязательств по заключенным инвестиционным соглашениям.

Мэрия неоднократно пыталась помочь разрешить проблему. Только в мае состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка “Аркада”. По результатам встреч городская власть подтвердила готовность – в пределах своих полномочий – способствовать возобновлению строительства.

“Отмечу, что застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса “Патриотика на озерах”. И не представил его на обсуждение Градостроительного совета. Это было основным условием для продолжения строительства”, – сказал Виталий Кличко.

Также мэр подчеркнул, что застройщику “ничего не мешает” выполнить обязательства перед другими инвесторами – жилых комплексов “Эврика” на проспекте Глушкова и “Патриотика”.

“Город, как всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян, а не застройщика. Я обращаюсь к правоохранительным органам немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика”, – заявил Виталий Кличко.