Горящая крыша падает на землю: в сети делятся фото и видео масштабного пожара в России

В российской Тюмени 29 мая загорелся бизнес-центр “Парус”. Огонь охватил всю крышу здания, на место прибыли десятки спасателей.

Как пишут местные СМИ, всего в бизнес-центре зарегистрировано 29 организаций.

В данный момент официальной информации о пострадавших не поступало. Также пока правоохранители и спасатели не делали заявлений о возможных причинах возгорания.

Известно, что из здания были эвакуированы все люди.

О пожаре спасателям сообщили около 15:45 по местному времени. Отмечается, что возгорание изначально произошло на крыше. К ликвидации пожара привлекли 11 единиц техники и 38 спасателей.

Тем временем в сети опубликовали кадры обрушения части крыши в результате пожара.

Напомним, что в Шевченковском районе столицы во вторник, 26 мая, произошло возгорание в ресторане “Хутор Дегтярники”.