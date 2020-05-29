Циклон Isolde и потепление до +22 градусов: какой будет погода в Украине в последние дни мая

В последние майские выходные в Украине будут дождливыми.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

В страну в субботу, 30 мая, придет циклон Isolde. Потому в регионах ожидаются осадки разной интенсивности. Дожди с грозами местами будут сопровождаться сильным ветром. В частности, так будет в западных, восточных областях и на юге Украины. Наиболее интенсивными будут осадки вдоль северной границы.

Температура воздуха на выходных ожидается низкой в западных областях, она составит +9…+14 градусов за Цельсием. Теплее всего будет на востоке и юге – 18-22 градуса тепла. На многих территориях столбики термометров покажут +15…+19 градусов.

В воскресенье, 31 мая, дожди немного будут с прояснениями в северных областях страны.

Киев 30 мая также попадает под воздействие циклона, потому ожидаются осадки. 31 мая дожди будут периодические. Температура воздуха в столице пока без особых изменений, ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

“Потепление, но не сухой антициклон, придет в Украину на следующей неделе”, – отметила Диденко.

Как сообщал “источник”, по-настоящему летняя погода придет в Украину уже 5-6 июня. Днем будет от 20 до 25 градусов тепла, но все будет зависеть от региона.