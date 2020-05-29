Украина открывает границы: заработали десятки пунктов пропуска

В ночь на пятницу, 29 мая, в Украине после карантина, введенного в борьбе с пандемией COVID-19, открыли границы и возобновили работу 66 пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

“Проинформировали о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова”, – рассказали пограничники.

В частности, полноценное движение восстановлено на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой Республикой, Румынией и Молдовой.

Отмечается, что КПП на участках госграницы с Беларусью и РФ пока останутся закрытыми.

“У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то с середины июля и мы сможем восстановиться в полном объеме”, – прокомментировал ранее министр внутренних дел Арсен Аваков.

Работать начали следующие пункты на границе с Молдовой:

“Мамалыга—Кривая” (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области);

“Кельменцы—Ларга” (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области);

“Кельменцы—Ларга” (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области);

“Сокиряны—Окница” (автомобильный, расположенный в Сокирянского района Черновицкой области);

“Маяки-Паланка—Удобне” (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области);

“Серпневе-1—Басарабьяска” (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).

Украинская сторона уже открыла все 66 пунктов (автомобильные, железнодорожные, речные и морские участки) со свой стороны как для граждан, так и для транспорта. Сейчас служба ждет зеркальных действий от стран Евросоюза.

Ранее “источник” сообщал, что на пешем переходе “Шегини-Медика”, который находится на украинско-польской границе, организовались огромные очереди из украинских заробитчан.