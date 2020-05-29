Есть раненые: появились новые подробности жуткой перестрелки в Броварах

В результате массовой перестрелки в Броварах Киевской области пострадали трое человек. В полиции уже начали расследование происшествия.

Об этом 29 мая в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, всех задержанных проверят на причастность к совершению других преступлений.

“Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области”, – написал он.

В свою очередь пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии “РБК-Украина” сказал, что при задержании у участников перестрелки изъято немало оружия.

“Правоохранительные органы сейчас выясняют, что это за оружие. Они только задержаны, сейчас с ними идет работа и сейчас с этим оружием идет работа. Не исключено, что это легальное оружие, то есть зарегистрированное, но чтобы это точно сказать, надо с ними поработать”, – заявил Шевченко.

Он также уточнил, что в перестрелке использовали оружие с травматическими боеприпасами.

“Но это не делает оружие не огнестрельным. Даже травматическое оружие является огнестрельным. То есть это не игрушка, не игрушки детские пистолетики. Это огнестрельное оружие. Легальное оно или нелегальное сейчас будет выяснено” , – добавил он.

Также “источник” сообщал, что в ходе операции по поимке преступников уже удалось задержать десятерых человек.