Напоминает 90-е: Зеленский вызвал к себе главу МВД из-за стрельбы в Броварах, видео

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отчитался перед президентом о перестрелке в Броварах, которая произошла утром 29 мая.

Во время встречи с главой государства и премьер-министром Денисом Шмыгалем Аваков заявил, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, о чем сообщает пресс-служба президента.

Сам Зеленский отметил, что события напомнили ему 90-е годы.

“Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке”, – сказал глава государства.

В свою очередь Аваков отметил, что по одной из версий, конфликт может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

По словам министра, один из автобусов с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

“Киевские перевозчики позвали так называемых титушок, пригласив их из столицы и Винницкой области”, – сказал Аваков.

При этом прибывшие из Винницкой области были сотрудниками одной из охранных фирм.

“В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести”, – сказал министр президенту.

Аваков подчеркнул, что его ведомство проведет расследование того, как группа людей с оружием без препятствий смогла добраться из одной области в другую.

Подробнее о ситуации читайте в материале “источника”: Война под Киевом: все подробности разборок маршрутчиков в Броварах.