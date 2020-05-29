Бавария – Фортуна: где смотреть матч чемпионата Германии 30 мая

В субботу, 30 мая, в Мюнхене состоится матч 29-го тура чемпионата Германии между местной “Баварией” и дюссельдорфской “Фортуной”. Игра пройдет на стадионе “Альянц Арена”. Онлайн-трансляция матча Бавария – Фортуна будет доступна на “источнике”.

Начало встречи – в 19:30.

Прямая трансляция матча будет транслироваться на телеканале “Футбол 1”. Также игру можно посмотреть в эфире российских “Матч ТВ” и “Матч! Футбол 3”.

В матче первого круга в Дюссельдорфе “Бавария” разгромила хозяев со счетом 4:0.

“Бавария” в данный момент лидирует в чемпионате Германии, набрав 64 очка. “Фортуна” занимает 16-е место, имея в активе 27 очков.

Ранее “источник” сообщал, что “Бавария” обыграла “Боруссию” в важнейшем матче чемпионата Германии.