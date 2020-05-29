Под Одессой зверски убили семейную пару: женщине перед смертью сломали пальцы

В пятницу, 29 мая, стало известно, что в селе Шабо Одесской области убили мужчину и женщину, которые жили в гражданском браке.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “УНН”.

“Тела мужчины (1973 года рождения) и женщины (1982 года рождения) обнаружили во дворе частного дома, в котором они жили. Оба погибших имели огнестрельные ранения и колото-резаные раны в области туловища”, – сообщили в полиции.

Перд тем как убить женщину ей переломали пальцы на одной руке.

Правоохранители устанавливаются все обстоятельства преступления.

Проводится досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал “источник”, ранее появились новые подробности убийства подростком мужа в Вышгороде Киевской области, который оказался бывшим бойцом батальона “Айдар” – Игорем Корниенко.