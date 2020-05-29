Число зараженных приближается к 3 тысячам: свежая статистика по коронавирусу в Киеве

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 56 случаев заболевания COVID-19, всего в столице уже 2849 больных коронавирусом.

Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Среди заболевших – 17 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии – 65 летальных случаев.

За минувшие сутки коронавирусом заразились:

18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет;

29 мужчин возрасте от 26 до 67 лет;

3 девочки, которым 4, 8 и 9 лет и 6 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных COVID-19. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. За прошедшие сутки выздоровел 91 человек. Всего коронавирус победили 597 жителей города.

Больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 12, Деснянском – 9 и в Голосеевском и Дарницком районах – по 6 случаев.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 429 людей, больше всего заболевших в Черновицкой области – 3259 человек и городе Киеве – 2849 случаев.