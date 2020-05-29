Как самому соорудить мангал для шашлыков: три простых способа

Лето стремительно приближается, а вместе с ним и смягчение карантина. В связи с этим уже сейчас стоит планировать свой отпуск, или хотя бы выходные на природе.

Одним из самых любимых занятий для отдыхающих остается жарка шашлыков. Однако не всегда под рукой может оказаться мангал.

Предлагаем вашему вниманию три способа сооружения мангала из подручных средств.

Мангал из бревен

Сперва разведите костер, а когда останутся угли, положите по краям два бревна параллельно друг другу. После этого на бревна можно положить шампуры с мясом.

Если же не получилось найти подходящие бревна, их можно заменить крупными камнями.

Мангал в яме

Для этого способа вам потребуется выкопать яму глубиной 15-20 см и длиной 50-60 см. Очень важно, чтобы в ширину она была меньше длины шампуров.

Во время жарки мясо будет располагаться над углублением, в то время как концы шампуров будут останутся на земле.

Мангал из шампуров

Для такого способа вам понадобится много шампуров, так как они будут использоваться в качестве опоры. Когда дрова подгорят, с двух противоположных сторон нужно воткнуть в землю по три шампура. При этом концы шампуров должны выступать из земли на 15-20 сантиметров.

В кольца проденьте еще два шампура или обычные ветки. После этого сверху можно выкладывать остальные шампура с мясом сверху этой конструкции.

Напомним, что в российском городе Кронштадт произошло ЧП с вечным огнем – подростки жарили на нем шашлыки.