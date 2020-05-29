Зарезали рыбака и закопали на пустыре: в Киеве задержали молодых грабителей, фото и видео

В Голосеевском районе Киева двое мужчин убили рыбака, а его машину продали, чтобы погасить кредиты.

Об этом сообщает полиция области.

Об исчезновении своего 44-летнего мужа, уехавшего на рыбалку, в полицию сообщила жена. Через некоторое время полицейские обнаружили “Опель”, на котором исчез мужчина.

“Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото их иномарки, она сказала, что за рулем находился не ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что “Опель” купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов США“, – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Оперативники нашли того, кто продал машину и вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины. Как оказалось, подозреваемые заранее к преступлению. В безлюдном месте они увидели одинокого рыбака, на машине.

“Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты“, – добавил Крищенко.





Установлены личности злоумышленников – это уроженец Луганщины, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал “источник”, ранее появились новые подробности убийства подростком мужчины в Вышгороде Киевской области, который оказался бывшим бойцом батальона “Айдар”- Игорем Корниенко.