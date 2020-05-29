Зальет дождями: о погоде в Луганской области в последние дни весны

Луганский областной центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды в выходные дни.

Так, в субботу, 30 мая, ожидается облачная погода. Ночью и утром сильный дождь, днем небольшой дождь. Ночью и утром гроза. Ветер юго-западный, 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 11-16 0 тепла, днем 17-22 0 тепла.

В воскресенье, 31 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12, утром и днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 7-12 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.