Война идет третий месяц: соцсети бурно обсуждают перестрелку маршрутчиков в Броварах

В сети активно комментируют перестрелку которая произошла утром 29 мая в Броварах, там вспыхнул конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Об этом пишут в Facebook.

“В Броварах перевозчики-маршруточники устроили массовую разборку со стрельбой. Вот и всплывают последствия карантинных мер с остановленным транспортом. Рекомендую также ознакомиться с прайсом на теневые перевозки. Есть что поделить. И это только то, что громко случилось. А в тихую в этой сфере вообще “праздник” происходит третий месяц“, – написал главный редактор “РБК-Украина” Сергей Щербина.

“Еще два дня назад местные писали в ФБ, что титушки пасутся на остановках и загоняют пассажиров в маршрутки одного конкретного владельца. Другим перевозчикам угрожают и режут колеса. Еще раз: это было два дня назад. Где был тогда Броварской райотдел полиции? А, я забыл. В них, наверное, были более важные дела. Как: насилие, пытки, крышевание“, – пишет журналист Дмитрий Гнап.

“В Броварах смотрящие достаточно древние и мудрые люди, такой **йни бы не допустили… Проще ночью спалить конкурирующей фирмы автобус, а не делать показательное шоу. Зачем везти толпу не меньше 30 человек с другого региона…опять таки , местные авторитеты бы допустили это. Так что моё мнение – нас опять на**али , громко и показательно“, – написала пользователь с ником Юлия Сергеевна.

Ранее “источник” сообщал, что народный депутат Украины от “Слуги народа” Богдан Яременко назвал виновников перестрелки в Броварах, которая произошла утром 29 мая.