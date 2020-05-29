Власти игнорировали проблему: мэр Броваров четко высказался о перестрелке маршрутчиков

Мэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко рассказал об ошибке власти, которая привела к конфликту между перевозчиками.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Городской глава объяснил, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация (КОГА).

“Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаша (жилой район в Броварах – “источник”) до метро “Лесная” через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы”, – отметил мэр.

Он также добавил, что КОГА создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий.

“Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем”, – подчеркнул Сапожко.

Напомним, ранее на инцидент отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, перестрелка – результат коррупции в области определения квот перевозчиков.

Подробнее о ситуации читайте в материале “источника”: Война под Киевом: все подробности разборок маршрутчиков в Броварах.