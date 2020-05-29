На Луганщине уничтожают опасного лесного вредителя. ВИДЕО

В Луганской области борются с опасным для деревьев насекомым – пилильщиком-ткачом.

Об этом сообщается в сюжете ТРК “Донбасс онлайн”.

“Мы находимся в очаге массового размножения пилильщиков-ткачей, – рассказывает Елена Варченко, инженер по охране и защите леса ГП “Северодонецкое лесоохотничье хозяйство. – У нас их два вида. Это звездчатый и красноголовый. Общая площадь сейчас составляет 165 га”.

Уничтожают вредителя специальным препаратом. Распылять его можно только ночью. Лечебное для леса облако распространяется на километр-полтора.

“Особенностью нашего генератора является то, что он выдает мелкодисперсное облако, которое может проникать в самые маленькие части или в гнезда с личинками нашего вредителя”, – рассказала начальница отдела надзора и прогноза ГП “Харьковлесзащита” Татьяна Кучерявенко.

По ее словам, обработка зависит от параметров, таких как направление ветра, скорость ветра и разница температур. Чтобы определить эти параметры, лесники ставят метеопункт.

На этом участке возле села Щедрищево с вредителем борются четыре года. За это время, говорят в лесничестве, личинок стало меньше.