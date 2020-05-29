В нынешнем году в Луганской области не зафиксировали отравления пчел

В Луганской области, по данным Госпродпотребслужбы, в этом году фактов отравления пчел не зарегистрировано.

Об этом шла речь во время онлайн-конференции с пчеловодами, организованной Департаментом агропромышленного развития ЛОВГА, сообщается в материале газеты Луганщина.ua

В прошлом году в органы ГППС поступило одно сообщение о гибели пчел. Это при том, что по имеющейся информацией аграрии области использовали в 2019-м почти 89 тонн инсектицидов.

А вот 2018 году с такой бедой столкнулось много пасечников Луганщины

“В шести районах Луганской области тогда пострадали 106 пасек, частично или полностью погибла летная пчела в 1860 печелосемьях, – акцентировал Андрей Хорошко, заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Луганской области. – По результатам работы рабочих групп мы выяснили, что тогда слабая кормовая база привела к тому, что пчела полетела на поля, которые были обработаны средствами защиты растений. Это наша основная версия”.

Андрей Хорошко также отметил, что с 2014 года в Луганской области запрещены любые плановые проверки субъектов хозяйствования. Также ГППС фактически не владеет информацией, кто и чем обрабатывает поля.

Кроме того, значительная доля пасечников не указала в своих заявлениях, кто из аграриев может быть причастен к гибели пчел, поэтому Госпродпотребслужбе трудно доказать необходимость внеплановой проверки кого-то из сельхозпроизводителей.

Также, из 106 заявлений, поступивших по фактам отравления пчел, только 40% пасек были зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством. В других – количество пчелосемей не отвечало данным паспортов, пасеки размещались без согласования с органами местной власти. Надеяться на любую компенсацию по неоформленными мощностями пасечникам не стоит. Как невозможно и получить предложенную государством поддержку на развитие.

В Госпродпотребслужбе отмечают: чтобы иметь инструмент предотвращения гибели пчел, нужно, во-первых, снять запрет на плановые проверки, ограничить использование контрафактных высокотоксичных СЗР; во-вторых, нужно провести полную идентификацию пасек и разработать механизм обследования обращения меда, ведь из года в год уменьшается количество пасечников, которые предоставляют пчелу государственным органам для обследования.

“На территории Луганской области расположено 2676 паспортизованных пасек, на которых содержится 36974 пчелосемей. Это 82,8% от имеющихся 44700 пчелосемей. В государственный реестр мощностей операторов рынка внесены 24% пасек”, – сообщил директор Департамента агропромышленногр развития ЛОГА Сергей Хлякин.

Департамент АПК разработал памятку, которая может помочь пасечникам работать в рамках действующего законодательства. Исключить проблему гибели пчел можно только при условии активной коммуникации между пчеловодами и аграриями. Также в области определено ответственное контактное лицо, которое будет способствовать этой коммуникации.

Свое видение ситуации высказали и пасечники.

“На мой взгляд, нужно пересмотреть на государственном уровне реестр ядохимикатов, используемых на полях, и исключить те, которые пагубно влияют на пчеловодство. Надо использовать международный опыт. А за границей много ядохимикатов, используемых в Украине, уже давно запрещены для использования”, – подчеркнул Николай Титаренко, председатель Станично-Луганского отделения Ассоциации бджолярiв Луганской области.

Вариант решения проблемного вопроса очертил Денис Шахбазьян, заместитель председателя ОО «Луганский областной союз пасечников»:

“Мы призываем сельхозпроизводителей пользоваться интернет-платформой «Гранд.эксперт», где пасечники могут обозначить, где находятся их пасеки, а аграрии предупредить, когда и какие поля будут обрабатываться. Система предусматривает, что пчеловодам в радиусе 10 километров от места использования СЗР будут поступать смс-сообщения – предупреждения об обработке полей”.