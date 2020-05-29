ДТП с военным авто под Харьковом: появились данные о пострадавших и причине аварии

Появились подробности серьезной аварии военного “ЗИЛа” в Харьковской области, которая произошла утром 29 мая.

Как сообщает “источник” со ссылкой на “Суспільне”, представитель Минобороны в Харьковской области Дмитрий Чалый заявил, что в аварии пострадали трое военных.

“Был факт ДТП, автомобиль съехал с дороги, врезался в опору. Трое военных получили травмы, но состояние их удовлетворительное”, – сказал Чалый.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность автомобиля. В один из моментов водитель просто не смог справиться с управлением, после чего военный автомобиль съехал с дороги и столкнулся с опорой.

Напомним, что в четверг, 28 мая, в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудников полиции.