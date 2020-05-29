Россия поставила рекорд смертности от коронавируса

В России за минувшие сутки от осложнений COVID-19 умерло наибольшее количество больных с начала пандемии – 232 человека, из них 76 скончались в Москве.

Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

Накануне в стране было зарегистрировано 174 умерших от COVID-19 – столько же было 26 мая, и этот показатель был максимальным за все время. За весь период в РФ зафиксировано 4 374 летальных исхода.

За последние сутки в России подтверждены 8572 новых случая коронавируса. Число заболевших по стране за весь период достигло 387 623. Больше всего новых эпизодов заражения выявили в Москве – 2 332. Всего в столице уже 175 829 подтвержденных случаев заболевания. Еще 773 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Московской области, 369 – в Санкт-Петербурге, 281 – в Нижегородской области, 230 – в Свердловской области.

При этом от коронавирусной инфекции за сутки излечилось 8 264 россиянина. Выписаны за весь период 159 257 пациентов. Таким образом, в стране выздоровел каждый третий пациент.

Как сообщал “источник”, за прошлые сутки, 28 мая, по всему миру диагностировали рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19.