Военные попали в серьезное ДТП под Харьковом: опубликованы фото

В Харьковской области утром 29 мая произошло серьезное ДТП с участием военной техники.
Как пишет сообщество “Харьков City” в социальной сети Facebook, инцидент произошел на трассе в сторону Купянска.
По опубликованным фотографиям видно, что транспортное средство получило серьезные повреждения.
При этом нет никакой информации о том, как именно произошла авария и участвовало ли в ней другое транспортное средство.
Также не отмечается о возможных пострадавших в результате столкновения.
Напомним, что в четверг, 28 мая, в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудников полиции.
Как сообщал “источник”, 14 марта в Киеве сотрудники патрульной полиции совершили аварию, во время которой, кроме полицейской Toyota Prius, пострадало еще два автомобиля.