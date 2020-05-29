На Луганщине нарушители варварским методом незаконно наловили рыбы на почти 24 тысячи гривен

27 мая 2020 во время рейда Луганским рыбоохранным патрулем совместно с Национальной полицией Украины выявлено грубое нарушение правил рыболовства. Двое граждан осуществляли незаконный вылов водных биоресурсов с лодки с помощью электроудочки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким варварским способом нарушители добыли 94 кг рыбы: щука – 36 экз., карп – 2 экз., сом – 9 экз., серебряный карась – 57 экз., лещ – 5 экз., красноперка – 12 экз., плоскирка – 5 экз., плотва – 33 экз., линь – 6 экз., окунь – 9 экз., уклия – 4 экз., бычок – 1 экз., голавль – 21 экз. и 5 экз. подуста.

Инцидент зафиксирован на р. Северский Донец, возле с. Устиновка Попаснянского района Луганской области. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 23 783 грн.

На нарушителей оформлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Кроме того, на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины. Запрещенные орудия, средства лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

В Управлении Госрыбагентства в Луганской области функционирует телефонная «горячая линия»: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55 . О нарушении Правил любительского и спортивного рыболовства и порядка приобретения или сбыта рыбы – просьба сообщать по указанным номерам телефона.

Справочная информация: вследствие использования электроприборов гибнет не только рыба, но и ее кормовая база, возникают «мертвые зоны» в водоеме.