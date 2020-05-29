Ани Лорак представила новый трек – он о желании каждой девушки быть любимой

В пятницу, 29 мая, Ани Лорак презентовала трек “Твоей любимой”. Новая песня артистки рассказывает о том, как важно каждому человеку найти настоящую и неподдельную любовь.

Премьера сингла состоялась на YouTube-канале исполнительницы. Певица также записала лирик-видео, где предстала в красном тренче и зеленых брюках.

“Быть любимой – это желание каждой девушки. Такое простое желание, но так непросто найти ту самую любовь. Пусть эта песня притянет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь”, – прокомментировала певица.

Работа на песней началась еще 10 лет назад, и только спустя годы она увидела свет. Автором трека выступили Евгений Лишафай и сама исполнительница.