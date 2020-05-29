Алиев – Вакулюк: онлайн видео трансляция

В пятницу, 29 мая, в рамках проекта “Битва” состоится боксерский поединок между бывшим футболистом киевского “Динамо” и сборной Украины Александром Алиевым и известным актером Никитой Вакулюком.
Смотрите на “источнике” онлайн видео трансляцию боя Алиев – Вакулюк.
Начало поединка ориентировочно в 20:00.
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала боксерского шоу.
АЛИЕВ – ВАКУЛЮК: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Напомним, регламент поединка предусматривает проведение трех раундов продолжительностью по две минуты. В рамках боксерского шоу пройдет еще несколько поединков с участием известных личностей.
Ранее “источник” сообщал, что Алиев прошел процедуру взвешивания перед боем с Вакулюком.