Резонансное убийство Кирилла Тлявова: мать подозреваемого сделала циничное заявление

В пятницу, 29 мая, в Переяславе-Хмельницком рассматривают дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова 31 мая прошлого года. Перед заседанием мать подозреваемого Ивана Приходько набросилась на бабушку погибшего ребенка с обвинениями.

Об этом сообщает “ТСН”.

На суд пришли все четверо подозреваемых. Единственный из них сейчас остается в СИЗО – это экс-полицейский Иван Приходько. Экс-полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей также присутствуют в зале. Также пришел несовершеннолетний сын Петровца, который находится под личным обязательством. Именно Приходько инкриминируют убийство по неосторожности. Остальным – хулиганство.

Со стороны семьи погибшего ребенка на суд пришла только бабушка. По словам женщины, ей сложно находиться в одном помещении с этими людьми. Перед заседанием мать Приходько обвинила бабушку Кирилла в том, что те якобы “неподобающе присматривали за ребенком”.

Кроме того она заявила, что ее сына судят показательно, мол, “сажают мента, чтобы поставить галочку в ГБР, не удалось посадить двух, так посадят одного”. Она добавила, что виновных в деле “гораздо больше”.

Вместе с тем, по словам бабушки Кирилла, она не верит в то, что убийцы ее внука будут наказаны.

Как сообщал “источник”, в начале мая подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова — бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей — вышли из СИЗО под залог.