Ситуация с коронавирусом и карантин в Киеве: онлайн трансляция брифинга Кличко

В пятницу, 29 мая, мэр Киева Виталий Кличко проведет брифинг и расскажет о текущей ситуации с коронавирусом в столице.

Онлайн трансляция брифинга доступна на сайте “источника”.

За сутки, 28 мая, в Киеве зафиксировали 56 новых случаев коронавируса.

Подробнее о количестве инфицированных, районах, где зафиксировали и возрастной категории станет известно на брифинге.

Известно, что часть из них зафиксирована в Больнице скорой помощи, где накануне вспыхнул коронавирус и заболели врачи и пациенты.

Онлайн-трансляция брифинга начнется в 12:00.

Как сообщал “источник”, за прошедшие сутки, 28 мая, во всем мире диагностировали рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19. Лидером по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции стала Бразилия, где диагностировали 24151 случаев заболевания.

Также сообщалось, что в Киевской городской больнице скорой помощи произошла вспышка коронавируса – COVID-19 подтвердили у медиков и пациентов.