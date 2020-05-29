Как задерживали участников перестрелки в Броварах: новые фото бандитов

Военный журналист Андрей Цаплиенко показал фото задержания причастных к стрельбе в Броварах утром 29 мая. Там произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

“Честно говоря, не думал, что маршрутки это “расстрельный” бизнес. Впрочем, кризис всегда снижает планку ценности жизни человека“, – пишет Цаплиенко.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

На инцидент отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, перестрелка – результат коррупции в области определения квот перевозчиков.

“Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!. 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас ..прогнило“, – написал Аваков в Twitter.

Как сообщал “источник”, в результате массовой перестрелки в Броварах Киевской области пострадали трое человек.