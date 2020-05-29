В Северодонецке водитель дважды за день попался пьяным за рулем

В Северодонецке патрульные составили два протокола на водителя, который дважды в течение суток садился за руль в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

О нетрезвом водителе BMW патрульным сообщили граждане, увидевшие мужчину, который в состоянии опьянения садился за руль.

Через несколько минут полицейские обнаружили похожий по описанию автомобиль вблизи одной из АЗС на улице Новикова. За рулем внедорожника находился 39-летний гражданин с явными признаками алкогольного опьянения.

Во время проверки документов водителя выяснилось, что в течение года он уже неоднократно садился за руль в нетрезвом состоянии и был лишен права управления автомобилем. При проведении освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении, врач зафиксировал у гражданина 2,08 промилле алкоголя, что более чем в 10 раз превышало минимально допустимую норму.

В отношении водителя составили протокол по ч.3 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч.4 ст.126 (управление лицом, лишенным права управления).

Не прошло и часа, как другой экипаж патрульных, снова обнаружил этого же водителя за рулем автомобиля. Человек не прислушался к требованиям полицейских о запрете садиться за руль и вновь уехал. На этот раз освидетельствование на состояние опьянения проводилось на месте. Алкотестер показал участникам события результат в 1.96 промилле.

Свое состояние гражданин пояснил празднованием дня пограничника, которым он не является и всегда был солидарным с ними.

От патрульных мужчина получил еще один протокол за управление в состоянии и постановление за езду без водительского удостоверения. За управление автомобилем в состоянии опьянения уже третий раз за год мужчине грозит штраф 40 тыс. 800 грн и лишение права управления на 10 лет.

Только с начала этой недели патрульные обнаружили 13 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, девять из которых в Северодонецке.