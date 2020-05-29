В Украине изменили условия сдачи ВНО: что нужно знать абитуриентам

Абитуриенты в Украине будут сдавать внешнее независимое оценивание с 25 июня до 17 июля, но проводиться ВНО в условиях карантина будет по определенным правилам.

Как заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире одного из телеканалов, в этом году для участников ВНО вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска.

По ее словам, также детей будут просить придерживаться социальной дистанции.

“Раньше абитуриенты имели примерно 30-35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время, и оно продлится час. Также введено новшество – каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время”, – рассказала она.

Сдавать ВНО абитуриенты будут в масках, но у них будет право их снять или заменить. В аудитории без маски находиться запрещено.

Кроме того, абитуриентам разрешать пить воду во время тестирования. Также каждый из них сможет иметь при себе индивидуальные дезинфекторы и сухие салфетки.

Максимальная допустимая температура тела, с которой абитуриентов пропустят на тестирование, – это 37,2 градуса.

Напомним, что пробное внешнее независимое оценивание пройдет 15 и 17 июня.