Бывшая жена Владимира Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу

Украинский телеведущий Владимир Остапчук подал в опекунскую службу запрос на проверку психики бывшей жены и матери его двух детей. Елена Войченко прокомментировала это требование и призналась, согласна ли пройти психологическую экспертизу.

По словам экс-супруги ведущего, у нее нет возможности отказаться, поскольку это официальный запрос. “Конечно, я готова ее пройти, Владимир это свое желание озвучил еще в начале карантина”, – рассказала Елена в программе “Ранок з Україною”.

Елена Войченко с сыном и дочерьюФото: instagram.com/olenavoychenko

“Достаточно давно он говорит, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы”, – добавила бывшая жена Остапчука.

Елена отметила, что не против, чтобы дети общались с отцом, однако позиция, что у них появится новая мама – очень травматична для 6-летней Эмилии и 2-летнего Эвана.

“И я стараюсь объяснить ему, что таким образом это делать нельзя. Пока мне это не удается”, – отметила Войченко.

Владимир Остапчук и его новая девушка, столичный нотариус Кристина Горняк, состоят в отношениях около восьми месяцев, а в мае этого года пара приняла решение жить вместе. Влюбленные арендовали роскошную квартиру на 120 квадратных метров в элитном районе Киева, где нашлось место и для детской.

Владимир Остапчук и Кристина ГорнякФото: instagram.com/vova_ostapchuk